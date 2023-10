Jorge Aragão anuncia remissão completa do câncer no sistema linfático

Jorge Aragão revelou, nesta sexta-feira (27), que está em remissão completa do câncer. O cantor tratava a doença desde julho deste ano, quando foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin. A última sessão de tratamento do artista será no dia 1º de novembro.

“O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último exame realizado e só está faltando o último cacicai, previsto para ser realizado no dia 1º de novembro, para terminar o tratamento”, relatou a hematologista Caroline Rebello, que cuida de Jorge Aragão, em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do sambista.

Além da remissão do câncer, o cantor lançou o uma nova versão de Eu e Você Sempre, lançada no início dos anos 2000. Sempre Eu e Você, como foi nomeada a música, conta com uma mistura de rap e samba, mas com trechos inéditos interpretados por Xamã e com participação de Dalto Max.

Jorge Aragão já retomou agenda de shows

Em tratamento contra um câncer, Jorge Aragão vai retomar a sua agenda de shows. Segundo a assessoria do cantor, ele foi liberado pelos médicos e volta aos palcos no início de agosto (6), no Parque Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro.

O artista foi diagnosticado recentemente com Linfoma Não-Hodgkin, um tipo da doença que afeta o sistema linfático, responsável por produzir células do sistema imunológico. De acordo com a sua equipe, Jorge responde bem aos procedimentos e faz acompanhamento hospitalar somente por precaução.

*Com informações do Metrópoles

