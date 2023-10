Ana Furtado celebra fim de seu tratamento contra o câncer: ‘Acabou, até nunca mais’

Apresentadora compartilhou o fim do seu tratamento contra o câncer de mama, descoberto em 2018

A apresentadora Ana Furtado compartilhou o fim do seu tratamento contra o câncer de mama, descoberto em 2018. Para celebrar a data, ela publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparece, ao lado do marido, o diretor da TV Globo, Boninho, tomando o último comprimido. Emocionada, ela recebeu abraços e beijos do companheiro.

“Acabou. Fiz questão de encerrar esse ciclo ao lado do meu amor, melhor amigo e grande parceiro. Último tamoxifeno. Acabou. Até nunca mais!, escreveu na legenda.

Nos comentários, diversos famosos deixaram uma mensagem de carinho.

“Que emoção , obrigada por todas as vezes que você me deu uma palavra de incentivo, você é guerreira”, escreveu Preta Gil que segue em recuperação de um câncer no intestino.

“Que alegria Ana. Muito, muito feliz por você”, disse a jornalista Fernanda Gentil.

“Que alegria. Te amamos”, falou a atriz Lucy Alves.

*Com informações da IstoÉ

Leia mais:

Esposa de Kayky Brito celebra alta após acidente: “Dias de vitória!”

VÍDEO: plateia xinga Chico Moedas em show de Luísa Sonza

Lula passa a tarde de forma ‘estável’, afirma boletim médico