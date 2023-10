Estudantes apresentam projetos tecnológicos durante feira em Manaus

Manaus (AM) – Com o tema “Inclusão social e Tecnologia”, a 18ª Feira Tecnológica da Fucapi vai ocorrer nos próximos dias 9 e 10 de novembro, das 17h às 21h, no campus da instituição, na Avenida Governador Danilo de Matos Areosa, 381, Distrito Industrial. Ao todo, serão apresentados ao público 44 projetos desenvolvidos por turmas do ensino técnico nas áreas de eletrônica, eletrotécnica, automação industrial, mecatrônica, mecânica, informática, segurança do trabalho, qualidade e logística. A entrada é franca.

Na oportunidade, os visitantes poderão conferir projetos como: Poço Social Inteligente (poço totalmente autônomo, que faz a captação, o tratamento e a distribuição de água de forma autônoma e utilizando energia solar); Boné sensorial (Dispositivo eletrônico capaz de auxiliar pessoas com deficiência visual de modo seguro e autônomo, visando a mobilidade em edificações, espaços mobiliados e equipamentos urbanos); Suporte de carro para nanismo; Pulseira AI (O projeto Pulseira A.I. tem como público-alvo, pessoas com deficiência auditiva); Geolocalizador para Idosos (Localizador Inteligente para idosos que sofrem de problema de Alzheimer), dentre outros.

A diretora da Escola Fucapi, Neila Buzaglo, explicou que o evento tem como finalidade mobilizar os estudantes da educação profissional técnica de nível médio a expor projetos desenvolvidos em sala de aula, valorizando a criatividade, a pesquisa científica e a inovação, enfatizando as habilidades e competências desenvolvidas durante o semestre letivo.

“Nesta edição, as turmas buscarão desenvolver projetos que promovam a inclusão social e a tecnologia em diversos setores da sociedade, pois acreditamos que essa junção é fundamental para minimizar as desigualdades”, explicou Neila.

A diretora detalhou ainda que a fusão entre inclusão social e tecnologia na educação representa uma revolução cujo objetivo é quebrar barreiras, criar oportunidades iguais e preparar os estudantes para um futuro cada vez mais digital e globalizado.

“A proposta é mostrar a importância da ciência e da tecnologia na vida de todos os indivíduos, contribuir para o desenvolvimento do terceiro setor e pensar em melhorias na qualidade de vida da população da região”, frisou.

Um exemplo disso foi uma iniciativa da Fucapi, em parceria com algumas indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM), que proporcionou a mais de mil estudantes da rede pública estadual de três municípios do interior do Amazonas a formação em Desenvolvimento de Software.

“Esse projeto contribuiu para que estes jovens obtivessem outras possibilidades de inserção no mercado de trabalho e também buscando o desenvolvimento daqueles municípios”, revelou ela.

A Escola Técnica da Fucapi ao abordar essa temática está se empenhando em construir salas de aula inclusivas.

“Sabemos da importância da tecnologia e a evolução dela em nossa sociedade tem gerado grandes expectativas na busca pela inclusão social e, através da conectividade global, dispositivos inteligentes, aplicativos inovadores, a tecnologia tem portas abertas para que grupos menos favorecidos e comunidades carentes possam ter oportunidades antes inacessíveis”, declarou Neila.

*Com informações da assessoria

