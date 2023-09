FesPIM 2023 destacará produtos e tecnologias do Polo Industrial de Manaus

Feira apresentará a relação entre a Zona Franca de Manaus e a relação direta com a preservação do maior bioma do Brasil, a floresta Amazônica

Brasília (DF) – Em uma área de aproximadamente 5 mil metros quadrados, a organização da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM) dá início, no mês de outubro, à montagem de mais de 40 stands que atuarão na promoção dos produtos e das tecnologias encontrados no Polo Industrial de Manaus (PIM). Este ano, a FesPIM será realizada pela primeira vez em Brasília (DF), num mega complexo de eventos, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, entre os dias 7 e 9 de novembro.

Promovido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia (Piatam), a feira apresentará a relação entre a Zona Franca de Manaus (ZFM), modelo de desenvolvimento econômico regional, em vigor há 56 anos, e sua relação direta com a preservação do maior bioma do Brasil, a floresta Amazônica.

Conforme a organização do evento, são esperadas cerca de 20 mil pessoas durante os três dias de evento em Brasília. A feira contará com pavilhão de exposições, onde serão montados os stands, uma praça de alimentação, um auditório para 400 pessoas, sala de imprensa, sala VIP para convidados, espaço para podcasts, entre outras áreas.

Na cidade, estarão representantes das principais empresas do Polo Industrial de Manaus que apresentarão ao público o trabalho desenvolvido pelas indústrias PIM que movimenta a economia da Amazônia Ocidental e Amapá e, simultaneamente, as práticas ambientais empregadas na Zona Franca de Manaus para a manutenção da floresta intacta.

Serão mais de 500 profissionais envolvidos diretamente e indiretamente no evento, que estará localizado perto dos principais hotéis da cidade brasiliense e dos centros comerciais.

Stands

Toda a infraestrutura do evento começará a ser montada a partir do dia 4 de outubro. Nos stands, além de madeiras de reuso das embarcações serão empregados paletes, papelão em forma de mesas e cadeiras, compensados, assim como OSB (Oriented Strand Board), que significa painel de tiras de madeira orientadas, provenientes de embalagens.

Ulysses Guimarães

O Ulysses Guimarães tem capacidade para 9,4 mil pessoas simultaneamente num espaço de 54 mil metros quadrados. Tem cinco auditórios e mais 13 salas moduláveis para reuniões. Além disso, dispõe de estrutura de apoio com cafeterias, camarins e um posto médico. Tudo isso a cinco minutos das sedes dos governos federal e local e dos principais hotéis da cidade e a quinze minutos do aeroporto.

*Com informações da assessoria

