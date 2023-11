Inscrições para processo seletivo encerram esta semana em Manaus

As inscrições para o Processo Seletivo de Ensino Médio Técnico em 2024 da Fundação Matias Machline encerram no dia 10 de novembro

Manaus (AM) – A Fundação Matias Machline estará até o dia 10 de novembro com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Ensino Médio Técnico em 2024. No total, serão ofertadas 552 vagas para alunos que vão concluir o 9º ano do Ensino Fundamental e possuírem até 17 anos completos no ano de 2023.

O processo seletivo é dividido em duas etapas: prova objetiva e análise documental. Este ano, a prova acontecerá no dia 26 de novembro, com abertura dos portões às 7h e fechamento às 7h50, horário de Manaus.

Para participar é necessário cumprir os pré-requisitos e realizar a inscrição no site da instituição: www.fundacaomatiasmachline.org.br, onde também estarão disponíveis as demais informações do processo. A taxa de inscrição é de R$30,00.

Sobre a FMM

A Fundação Matias Machline, é há 37 anos o maior projeto social de educação do Brasil, sem fins lucrativos. Com a oferta de Ensino Médio Técnico em níveis de excelência, nas áreas de Informática e Mecatrônica, a instituição beneficia jovens oriundos de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade social.

Os estudantes selecionados, recebem um processo de ensino e aprendizagem pautado nas melhores práticas educativas e totalmente gratuito. Nele, estão incluídas quatro refeições diárias acompanhadas por nutricionista, conjuntos de uniformes, assistência médica, psicopedagógica e odontológica, material didático completo, além de uma estrutura moderna de laboratórios conectados às necessidades da indústria e um corpo docente qualificado

*com informações da assessoria

