Prefeito David Almeida recebe medalha ‘Amigo da Marinha’

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, na manhã desta segunda-feira (6), da cerimônia alusiva ao Dia Nacional do Amigo da Marinha, realizada no Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), localizado na rua Bernardo Ramos, no Centro, zona Sul da cidade.

Durante a solenidade, o chefe do Executivo municipal recebeu a medalha “Amigo da Marinha” com destaque no trabalho de divulgar a mentalidade marítima, no relacionamento e na defesa dos interesses atinentes à Marinha.

“Receber esta medalha é motivo de honra e alegria nesse dia alusivo à Marinha, que exerce um papel fundamental de proteção na nossa sociedade, bem como em questões ambientais e sociais”, disse Almeida.

Além do prefeito, também receberam a medalha “Amigo da Marinha” os titulares das secretarias municipais de Educação (Semed), Dulce Almeida; de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Stroski; entre outras autoridades locais, representantes civis e militares, dos mais diversos setores.

Cerimônia

O Dia Nacional do Amigo da Marinha é celebrado em 6 de novembro, data natalícia do ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, responsável pela criação da “Sociedade Amigos da Marinha” e sua expansão para todo o país.

A medalha “Amigo da Marinha” foi instituída em 31 de agosto de 1966, pelo Aviso do Ministro da Marinha nº 1.939, com o objetivo de agraciar personalidades civis e militares, bem como instituições que, voluntariamente, tenham se distinguido no relacionamento com a Marinha e na divulgação da mentalidade marítima.

