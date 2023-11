VÍDEO: Corpo de jovem desaparecido é encontrado em ramal no bairro Tarumã em Manaus

Jovem foi encontrado com as mãos amarradas para trás e possuía marcas de tiros na região da cabeça

Manaus (AM) – O corpo de um jovem, identificado como Wislley, foi encontrado na noite desta segunda-feira (6), no ramal do Bebê, localizado nas proximidades do condomínio Vivenda Verde, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e confirmaram o encontro do corpo. O jovem foi encontrado com as mãos amarradas para trás, possuía marcas de tiros na região da cabeça e ainda sangrava bastante no momento em que foi encontrado.

Supostamente trata-se de Wislley, um jovem que estava desaparecido desde o dia 30 de outubro de 2023. Os familiares estão no local para confirmar a identidade da vítima.

🚨Corpo de jovem desaparecido é encontrado em ramal no Tarumã. pic.twitter.com/GIiqRNPhJA — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 6, 2023

