Homem é procurado por estupro de adolescente de 12 anos em Manaus

Manaus (AM) – Marcos da Silva Oliveira, de 39 anos, está foragido da polícia por estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente de 12 anos. O crime ocorreu no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o indivíduo é conhecido da família da vítima e, na ocasião do crime, teria pedido para entrar em sua residência sob a alegação de que teria esquecido uma ferramenta no imóvel.

“A adolescente acreditou na palavra do infrator, o deixou entrar na casa e ele se aproveitou da situação para cometer a violência sexual”, contou.

Denúncias

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro do Marcos, que entre em contato pelo número (92) 99197-3493, disque-denúncia do 20° DIP ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

