VÍDEO: Criminoso puxa vítima pelos cabelos durante assalto

São Paulo (SP) – Uma mulher foi puxada pelos cabelos durante um assalto, após sair de casa, em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 5h de sexta-feira (10). A vítima ia para o trabalho, quando foi abordada por criminosos.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a vítima entrou no condomínio para fugir dos assaltantes. Ela é seguida por um homem, que aparece à porta do residencial e a puxa violentamente pelo cabelo. Em seguida, a mulher perde o equilíbrio e cai no chão.

VÍDEO:

Após a queda, o assaltante pega a bolsa da vítima e foge. Em imagens registradas por outra câmera, é possível ver que dois suspeitos haviam a abordado em uma moto.

O Metrópoles questionou a Secretaria de Segurança Pública se houve registro da ocorrência, mas não teve resposta da pasta até a mais recente atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

*Com informações do Metrópoles

