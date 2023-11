Confira quais bairros ficarão sem energia no feriado de segunda-feira (20) em Manaus

Manaus (AM) – Cinco bairros da capital e um ramal localizado na zona rural vão ter os serviços de energia suspensos nesta segunda-feira (20).

As interrupções de energia são porque será realizada uma manutenção programada pela concessionária nos locais.

As ruas e avenidas afetadas:

FLORES – Rua Sobradinho, das 8h30 às 13h.

PARQUE DEZ DE NOVEMBRO – Rua Saka com rua Akita, das 14h às 16h30 e Rua Armando Mendes, das 14h às 16h30.

SANTA ETELVINA – Rua Dom Milton com rua Santa Etelvina, das 12h às 16h30.

TARUMÃ – Rua do Igarapé, acesso pela rua da Cascata, Rua Penetração, Rua da Floresta, das 9h às 16h.

DISTRITO INDUSTRIAL II – Rua Palmeira Do Miriti e adjacências, das 8h30 às 16h.

RURAL – Ramal do Areal, BR 174, km 12, das 8h30 às 11h e Ramal Capitão Bonates, BR 174, km 28, das 9h às 11h.

