Homem morre em grave acidente de trânsito entre moto e caminhão no Grande Vitória

Manaus (AM) – Um grave acidente de trânsito entre um caminhão caçamba e uma motocicleta deixou uma vítima fatal, na manhã desta segunda-feira (18), por volta das 9h15, na rua dos Açaizeiros, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi identificada como José Carlos Marreiros Assunção, de 56 anos.

De acordo com testemunhas, José estava fazendo zigue-zague com a motocicleta no momento em que colidiu de frente com o caminhão.

Entretanto, há outros relatos que o caminhão teria desviado para fazer uma manobra e colidiu contra a motocicleta.

O local foi isolado pela equipe da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram ao local do acidente para orientar os condutores que passam pela área.

A perícia deve apontar a causa do acidente. O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame de necropsia.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

Leia mais:

Mulher morre atropelada por caminhão em grave acidente de trânsito em Manaus

Pessoas internadas por acidentes de trânsito ocupam 70% dos leitos ortopédicos em Manaus

Presidente do aeroclube diz que avião decolou com bom tempo no dia de acidente com paraquedistas