Parada Natalina tem novo formato em Manaus

Parada contará com personagens vivos nos carros alegóricos repletos de luzes

Manaus (AM) – Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), realiza, neste domingo (26), às 17h30, mais uma Parada Natalina. Desta vez, a ação, que faz parte do “Natal das Águas – Esperança que se renova”, vai encantar a população manauara ao passar pelas avenidas da zona Centro-Oeste.

O “Natal das Águas – Esperança que se renova” tem como objetivo levar alegria e a beleza do Natal para toda a população manauara.

Em novo formato, a parada contará com personagens vivos nos carros alegóricos repletos de luzes, cada um levando consigo um toque especial de alegria e diversão, desfilando e espalhando a magia e o encanto do “Natal das Águas”.

*Com informações da assessoria

