Corrida do Fogo traz mudanças temporárias neste domingo em Manaus

Manaus (AM) – Os condutores que circulam pela avenida Constantino Nery precisam estar cientes da obstrução parcial e temporária que vai acontecer na manhã de domingo (26), das 5h às 8h, devido à Corrida do Fogo, um evento organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Cerca de 30 agentes de trânsito, da Prefeitura de Manaus, estarão acompanhando o percurso proporcionando segurança viária aos atletas.

A avenida Constantino Nery será interditada totalmente, apenas nas faixas junto ao canteiro central. No sentido Centro/bairro não haverá interdições. A avenida Belmiro Vianez será totalmente interditada e após o evento será liberada.

O início da corrida será às 5h, com a largada na área interna do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo, na zona Oeste da cidade. Após o início, os atletas vão acessar o itinerário passando pela avenida Pedro Teixeira dobrando à esquerda, depois irão acessar a avenida Constantino Nery no sentido bairro/Centro na faixa ao lado do canteiro central até o antigo Olímpico Clube.

Retorno

Os atletas seguirão pela avenida Constantino Nery no sentido Centro/bairro, na faixa ao lado do canteiro central até a avenida Pedro Teixeira. Em seguida, irão acessar o cruzamento da avenida Pedro Teixeira, acessando a avenida Constantino Nery, bairro/Centro, dobrando para a Lóris Cordovil, depois na alameda do Samba na faixa ao lado dos barracões das escolas de samba até a avenida Pedro Teixeira, chegando na área interna do Sambódromo.

Desvios

Os veículos que trafegam na avenida Constantino Nery, sentido bairro/Centro, oriundos da avenida Torquato Tapajós, serão desviados à direita para a Lóris Cordovil e em seguida para a avenida Belmiro Vianez, após à esquerda para a avenida Pedro Teixeira, acessando então a Constantino Nery em direção ao centro, podendo retornar sob a ponte dos Bilhares.

Os veículos que trafegam na avenida Pedro Teixeira, oriundos da avenida Djalma Batista em direção à avenida Constantino Nery, serão desviados à direita, podendo acessar a Lóris Cordovil ou seguir em direção à zona Norte.

Transportes

Linhas que trafegam pela avenida Torquato Tapajós e avenida Constantino Nery – 011, 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 356,

430, 444, 454, 500, 560, 448, 640, 357, 455, no sentido bairro/Centro, vão seguir normalmente até a avenida Torquato Tapajós, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, avenida Brasil, avenida Elvira Dantas, avenida Brasil, avenida Constantino Nery e segue o destino.

Já o fluxo da avenida Darcy Vargas que tem as linhas 118, 540, 652, no sentido bairro/Centro, irão seguir normalmente até a avenida Torquato Tapajós, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, avenida Brasil, avenida Elvira Dantas, avenida Brasil, avenida Constantino Nery, e segue o itinerário.

As linhas que acessam Pedro Teixeira, A200, A204, 215, no sentido bairro/Centro, seguirão normalmente até a avenida Dom Pedro, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Constantino Nery (retorno no Bilhares), avenida Constantino Nery, Estação Arena.

As linhas A222, A225 seguem normalmente até a avenida Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, avenida Desembargador João Machado, avenida Djalma Batista, avenida Pedro Teixeira, avenida Constantino Nery e segue normalmente.

As linhas 213, 227 seguem até a avenida Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, avenida Desembargador João Machado, avenida Djalma Batista, avenida Pedro Teixeira, avenida Constantino Nery e segue o itinerário.

Já as linhas radiais que buscam os passageiros dos terminais até o centro, e as diametrais que circulam entre os terminais terão o seguinte itinerário. As linhas 010, 214, 223 no sentido bairro/Centro, seguem normalmente até a avenida Dom Pedro, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Djalma Batista ou Darcy Vargas e segue o itinerário.

A linha 640, no sentido bairro/centro, vai seguir normalmente até a Avenida Torquato Tapajós, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Darcy Vargas, avenida Constantino Nery, Estação E2, avenida Mário Ypiranga, avenida Djalma Batista, avenida Álvaro Maia, rua Elvira Dantas, avenida Constantino Nery e segue normalmente.

*Com informações da assessoria

