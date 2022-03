“Era o que a gente precisava”, diz aluno beneficiado com Passe Livre Estudantil

Manaus (AM) – Após 21 anos longe da escola, o autônomo José Ribamar Araújo, de 38 anos, voltou a estudar, desta vez, na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Pagar passagem de ônibus era uma preocupação para ele, que tirou o Passe Livre Estudantil na primeira edição do programa Governo Presente, realizada neste sábado (19), na zona leste de Manaus.

José foi um dos 100 estudantes que buscaram atendimento para emissão do cartão na ação realizada pelo Governo do Amazonas na Escola Estadual Manoel Rodrigues, no bairro Armando Mendes. A parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) permitiu a atualização e emissão da carteirinha na escola.

O autônomo conta ter recebido vários incentivos para voltar a estudar, e ter o Passe Livre Estudantil foi um deles. “O desemprego deixa sem condições de pagar passagem, então esse benefício era o que a gente precisava. Eu vou poder concluir o Ensino Médio, e vejo que o governador acertou muito com esse programa de gratuidade, porque era uma luta antiga, em que ninguém mais investiu”, avalia o aluno.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, frisa que esta é uma grande conquista da classe estudantil. “O governador Wilson Lima pôs em prática, junto à Prefeitura, esta gratuidade que sempre foi almejada pelos estudantes, e hoje estamos auxiliando aqueles que estavam com dificuldades em atualizar os dados e garantir o benefício”, destacou a secretária.

Seduc Atende

A atividade do Seduc Atende junto ao Sinetram foi das 8h as 14h. No local, foram ofertados os serviços de atualização de dados cadastrais na rede, como inserção de CPF e CEP. No posto do Sinetram – montado no mesmo espaço da Seduc Atende –, os estudantes que atualizavam os dados já recebiam o Passe Livre Estudantil.

Além disso, as equipes auxiliaram candidatos sobre a inscrição no Provão Eletrônico e na EJA, além de orientações sobre transferências e matrículas.

Governo Presente

O programa contempla ações antes realizadas nos programas Muda Manaus e Amazonas Presente, como serviços de cidadania, emissão de documentos, atendimento de saúde, ações de fomento, dentre outros.

*Com informações da assessoria

