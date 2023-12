Mulher infarta durante voo que tinha 15 cardiologistas a bordo

Uma mulher identificada como Dorothy Fletcher, de 67 anos, voava entre a Inglaterra e os EUA em 7 de novembro de 2003.

A mulher estava acompanhada de sua filha e o noivo dela. Os dois iam se casar poucos dias depois na Flórida. Família trocou de avião na Filadélfia (EUA). Foi aí que os problemas começaram.

Idosa precisou correr no aeroporto para pegar o voo de conexão. Nesse tempo, começou a se sentir estranha, mas acreditou que não passava de um mal-estar. Quando o voo começou, tudo mudou.

“Achei que fosse apenas indigestão e embarcamos no avião. Uma vez no ar, tive um ataque cardíaco. Senti dores terríveis no peito e no braço, e estava suando. Foi horrível”, disse Dorothy Fletcher

Na sequência, algo completamente inusitado aconteceu.

A equipe de comissários, ao perceber a emergência, resolveu pedir ajuda pelo sistema de som do avião. “Tem algum médico a bordo”, disseram os comissários.

Para a surpresa de todos, 15 cardiologistas se voluntariaram. Eles estavam em viagem rumo a um congresso médico também na Flórida.

“Foi tão assustador. Nunca tinha sofrido um ataque cardíaco. Mas ver tantas pessoas me ajudando acabou com o susto”, lembra.

A mulher relembrou o momento exato. Quando questionada, ela dizia que as luzes de sinalização de diversos assentos começaram a acender, indicando que aqueles passageiros eram médicos, e todos foram em sua direção.

Em um momento, Dorothy lembrava que um dos médicos disse que eles a estavam perdendo. “Eu queria avisar eles que eu não estava morrendo”, dizia a mulher.

Depois de recuperada, Dorothy via a situação com bom humor. “Alguém lá em cima gosta de mim”, dizia ao se lembrar sobre quais eram as chances de ter tantos médicos, ainda mais cardiologistas, no mesmo voo.

O avião precisou ser desviado e pousou no estado da Carolina do Norte. Uma ambulância já esperava a mulher, que lembrava que, devido ao seu estado, “ultrapassava todos os faróis vermelhos”.

Dorothy passou por uma cirurgia de emergência e ficou bem. Ela estava acompanhada de sua filha e de seu futuro genro. Dorothy lembra que eles ficaram na Carolina do Norte, mas as malas com as roupas seguiram para o último destino da viagem, na Flórida.

O casamento

A alta foi apenas na véspera do casamento. Dorothy dizia que implorou aos médicos para ter alta e poder comparecer à celebração.

Ela viajou para o local da cerimônia e participou do evento em uma cadeira de rodas. Sua filha Christine e o então noivo Gareth se casaram em uma festa à beira de um lago.

O UOL tentou contato com a filha de Dorothy para saber seu estado de saúde atual, mas não obteve confirmação até a publicação da reportagem.

*Com informações do UOL

