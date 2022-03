Mais de 30 pessoas foram presas pela PM no fim de semana em Manaus

As ações ocorreram em zonas distintas da capital

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas prendeu 34 pessoas e apreendeu cinco adolescentes durante os patrulhamentos ostensivos realizados entre a manhã de sexta-feira (18) e as primeiras horas desta segunda-feira (21), em Manaus.

A maioria das ocorrências foi registrada nas zonas leste e oeste da capital. As guarnições tiraram de circulação mais 1 mil porções de entorpecentes, sete armas de fogo, 32 munições e mais de R$ 800 em espécie.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais da 14ª Cicom por ato infracional análogo ao crime de roubo, no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. A guarnição encontrou com ele um simulacro de arma de fogo e três aparelhos celulares. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Salmon Mourão Cavalcante, de 26 anos, foi preso por policiais militares no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Durante a abordagem, a guarnição realizou a consulta do nome do suspeito e constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O foragido da justiça foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado Polícia (DIP).

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Compensa 2, zona oeste de Manaus. A guarnição estava em patrulhamento pelo local quando recebeu uma denúncia, via linha direta, informando que homens armados estariam circulando pelo beco do Trabalhador.

No endereço informado pela denúncia, policiais abordaram um infrator que portava cinco pequenas porções de maconha, 16 porções de oxi e cocaína, um revólver calibre 38 marca, seis munições intactas do mesmo calibre e uma balança de precisão. O indivíduo foi levado ao 19º DIP.

