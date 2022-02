Em 24 horas, PMAM prende 27 pessoas durante patrulhamento em cinco municípios do estado

Manaus (AM) – Entre a manhã de quinta-feira (17) e as primeiras horas de hoje (18), 27 pessoas foram presas pela Polícia Militar do Amazonas – outros dois adolescentes foram apreendidos. As ações ocorreram e patrulhamento nos municípios de Manaus, Benjamin Constant, Coari, Manacapuru e Urucurituba.

As guarnições da PMAM também tiraram de circulação mais de 300 porções de entorpecentes, cinco armas de fogo, 118 munições e R$ 924 em espécie.

Ações na capital

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 26 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, após abordagem na rua Dignidade, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Com ele, a guarnição encontrou um revólver calibre 22 e seis munições intactas.

O infrator foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuado em flagrante pelo crime.

Na madrugada desta sexta-feira (18/02), dois homens, de 24 e 30 anos, foram presos por policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital. Durante a abordagem aos suspeitos, a guarnição encontrou 26 porções de oxi.

A dupla foi encaminhada ao 6º DIP e autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Na unidade policial, foi constatado que um deles tinha três mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Interior

No município de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital), policiais militares prenderam um casal na rua Ezanor Ataíde, bairro São José.

Durante a abordagem, a guarnição apreendeu 15 gramas de oxi, uma balança de precisão, R$ 418 em espécie e 20 bolívares. Eles foram conduzidos à delegacia do município.

*Com informações da assessoria

*Edição Web: Leonardo Sena

