Em Parintins, PMAM apreende arma de fogo em embarcação

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB/BPAMB), na manhã de sábado (12), durante a Operação Fronteira Mais Segura, detiveram um homem, 40, por porte de arma de fogo, em Boca do Lago do Maria Rosa, próximo do município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

A ação aconteceu durante patrulhamento, quando a equipe realizou a abordagem a uma embarcação tipo voadeira com três ocupantes, na entrada do lago do Maria Rosa.

Durante a revista foi constatado que um dos cidadãos portava uma arma de fogo tipo espingarda calibre 20, contendo seis cartuchos intactos e um deflagrado.

O homem informou que utilizava para matar pato e outros pássaros durante o trajeto. O armamento foi apreendido e entregue na 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem disfarçado de militar assalta visitantes do Musa em Manaus

Morador encontra corpo de recém-nascido sendo devorado por animais na AM-010

Professor é morto por desobedecer toque de recolher no AM

Edição web: Jonathan Ferreira