Bandidos invadem festa de casamento e roubam convidados em Manaus; VÍDEOS

Manaus – Bandidos invadiram uma festa de casamento e causaram momentos de terror em Manaus. A celebração foi interrompida após o crime na noite desta sexta-feira (15), em Manaus.

Ao menos 150 pessoas entre os noivos, convidados e trabalhadores do buffet tiveram pertences levados pelos assaltantes. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança da casa de eventos. Veja as imagens acima.

Segundo a polícia, por volta das 22h, seis criminosos invadiram o local, alguns deles usavam máscaras cirúrgicas, bonés e capuz para não serem identificados. Toda ação dos assaltantes durou cerca de 8 minutos.

Os bandidos renderam as pessoas que estavam na festa em Manaus, elas tentaram se esconder embaixo das mesas, porém foram abordadas e obrigadas a entregar os objetos de valor.

Na fuga, um dos bandidos arrasta uma funcionária do buffet pelos cabelos e a leva até a entrada do salão de festas. Os suspeitos ainda levaram o carro de uma vítima que estava chegando no evento.

O que a polícia diz sobre a ocorrência?

Equipes da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados logo após o crime e quando chegaram no local da festa os bandidos já haviam escapado.

Segundo a 12ª Cicom, por volta de meia-noite, o carro da convidada que havia sido roubado foi localizado em um terreno baldio próximo a entrada do conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que as Forças de Segurança seguem nas investigações para prender os autores e deixa à disposição da população o telefone 181, Disque-Denúncia da instituição, para quaisquer informações que levem aos suspeitos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

