Em Manaus, criminosos invadem igreja e roubam equipamentos avaliados em R$ 25 mil

Manaus (AM) – A criminalidade não dá descanso nem para a casa de Deus. Uma igreja evangélica foi invadida na madrugada desta segunda-feira (4) e, pelo menos, 5 caixas de som e instrumentos musicais foram levados pelos bandidos, que deixaram um rastro de destruição no local.

O fato ocorreu na avenida Solimões, conjunto Atílio Andreazza, bairro do Japiim, Zona Sul de Manaus. De acordo com o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (área 23), Fábio Braga, o prejuízo pode chegar a R$ 25 mil.

“Descobrimos o arrombamento das portas pela manhã e os equipamentos são muito caros, adquiridos com todo o sacrifício pelos nossos irmãos para louvar a Deus e estimados neste valor. Mexeram até nos papéis da secretaria e, com certeza, vieram de carro, porque não dava para levar tantas caixas pesadas com facilidade”, disse o sacerdote.

No local, apenas os suportes de parede ficaram. Foto: Carlos Araújo

Um dos portões principais chegou a ser arrombado, também, e as janelas do templo foram danificadas.

“Estamos pedindo socorro das autoridades e precisamos que se alguém tiver informações das pessoas que cometeram isso avise a polícia e nos avise também. Não desejamos o mal deles. Pedimos a Deus que tenha misericórdia das pessoas que fizeram isso. Deus é amor, mas também é Justiça”, afirma.

Caixas também foram roubadas do altar

As pastas com documentos da igreja também foram abertas

Pistas

Ao tentar desmontar a bateria, um dos assaltantes cortou a mão e deixou rastros de sangue no local, ao se limpar em um pano de chão.

“Guardamos porque tudo pode ajudar na investigação e, agora, recebemos os amigos da Polícia Militar da área para nos ajudar nessa situação”, disse Fábio Braga.

Bandido deixa rastro

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro dos assaltantes ou aos instrumentos roubados, o número de contato do pastor é (92) 982642462.

Acompanhe a live no local com o repórter Carlos Araújo:

