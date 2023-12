Em Manaus, Cia Athletica abre inscrições para Colônia de Férias

Manaus (AM) – A tradicional Colônia de Férias da Cia Athletica está com inscrições abertas para edição 2024, que contará com diversas atividades de esporte e lazer nas tardes de segunda a sexta-feira, no período de 8 a 19 de janeiro, em Manaus.

As duas unidades da academia (Studio 5 e Manauara Shopping) vão oferecer atividades recreativas, esportes e brincadeiras lúdicas, sempre das 14h às 17h. Podem participar crianças nas faixas etárias de 3 a 4 anos, com a obrigatoriedade de um acompanhante em todas as aulas; 5 e 6 anos, com acompanhante obrigatório nos dias de piscina; e de 7 a 14 anos.

A programação também conta com eventos especiais como um dia de diversão em brinquedos infláveis aquáticos, sessão de cinema, festa de encerramento e acantonamento. Este último é o momento mais esperado pelos alunos (de 7 a 14 anos), é quando eles fazem um acampamento e dormem na academia.

Todas as atividades da colônia de férias são acompanhadas por profissionais da academia que atuam nos programas Kids e Teens, e são totalmente preparados para trabalhar com crianças e adolescentes. Mais informações 3614-3000 / 3133-0000.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sesc Amazonas abre inscrições para Colônia de Férias no mês de janeiro

Fifa confirma novo Mundial de Clubes entre junho e julho de 2025

Brasil conhece adversários da Copa Ouro de futebol feminino