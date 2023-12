Travesti é presa após aplicar golpes usando o nome de Yasmin Brunet

Dionatan Hobs prometia campanhas publicitárias com a influenciadora, que já havia comentado o caso no mês passado

Uma travesti identificada como Dionatan Hobs foi presa na quinta-feira (21), após se passar pela assessora de Yasmin Brunet para aplicar golpes em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

De acordo com as investigações, Dionatan Hobs, que se apresenta como empresária nas redes sociais, prometia campanhas publicitárias com a influenciadora e um dos golpes chegou a R$ 350 mil.

O delegado Ícaro Malveira conversou com o G1 e revelou que a travesti induzia a vítima a realizar diversas transferências bancárias com a promessa de que Yasmin Brunet iria fazer campanhas publicitárias para ela.

E não ficou por aí, Dionatan Hobs também teria ameaçado divulgar conteúdos íntimos da vítima, já que ficou com as senhas das redes sociais dela: “A vítima também alegou que enviou uns vídeos íntimos à suspeita, pois teria sido induzida nesse sentido”.

Segundo a corporação, a Justiça autorizou o bloqueio das contas da investigada e da mãe dela. No Instagram, o perfil da travesti é fechado, mas há outras contas abertas para denunciar os golpes dela.

Após a prisão, Dionatan Hobs foi levada para o Complexo Prisional do Vale do Itajaí, em Itajaí, na mesma região. A defesa de Dionatan Hobs disse que o processo corre em sigilo e não há nada a declarar no momento. Já a verdadeira assessoria da modelo e influenciadora disse que foi informada pela polícia da prisão, mas também optou por não se manifestar.

Yasmin já havia denunciado o caso nas redes sociais

No fim do mês passado, Yasmin Brunet já tinha contando nas redes sociais sobre a falsa assessora que estava aplicando golpe nas pessoas.

“Vim aqui falar para vocês, rapidinho, sobre uma coisa bizarra que aconteceu esses dias comigo. Uma mulher, acho que se chama Lady Di, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o nome, mas ela está fingindo que é minha assessora, fechou uns trabalhos para mim e deu um golpe em um cara do Sul”, começou ela.

Em seguida, a modelo deu mais detalhes: “Ela tirou dele um carro, um carro tipo sinistro, e quase meio milhão [de reais]. Ela ‘me vendeu’ para algum trabalho, alguma presença no Sul, e como pagamento tinha um valor e esse carro. Vocês têm noção disso? E o cara ainda deixou a mulher se hospedar na casa dele porque ele acreditou! Muito bizarro e perigoso!”.

Ela ainda expôs o número falso de telefone que a pessoa tinha criado para ela: “E detalhe que essa pessoa também criou um número falso pra mim. Tem um WhastApp meu circulando por aí que fala com as pessoas para fechar trabalho […]. Gente, é muita loucura junta!”, desabafou.

*Com informações do Metrópoles

