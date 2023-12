Banda Meu Xodó, 100% Abusado e George Japa agitam o fim de semana em Manaus

Além do Forró, o funk toma conta com DJ John Cavalcante, DJ Gabe e entre outros no Êh’Bar

Manaus (AM) – Sextou, e nada melhor que reunir os amigos e se divertir com uma programação recheada de forró, funk e muito mais no Êh’Bar! Começando nesta sexta-feira (22), com o “Rolê Absurdo” com as bandas 100% Abusado, Na Pegada, Daniel Trindade e os DJ’s Gabe e Fael.

A programação continua no sábado (23), com o “Du Neida” e a diversão será com a Banda Meu Xodó, 100% Abusado, George Japa, Ricardo Mendes, Dj John Cavalcante e Dj Bié. Os eventos começam a partir das 20h, nos respectivos dias, na Rua Rio Itannana, 111 Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

“Além das atrações, o Êh’Bar terá promoções nesta sexta (22) e sábado (23) de Budweiser em dobro, enquanto durar o estoque do lote promocional. As mulheres possuem entrada liberada até às 23h”, destacou Rafael Alves, responsável pelo Êh’Bar.

O Êh’Bar funciona às terças, sextas e sábados, promovendo diversas bandas e promoções de bebidas a cada noite.

Reservas podem ser feitas pelo telefone: 92 99242-3705 ou pelo Instagram: @ehbar.am

Sobre o Êh’Bar:

Situado no Vieiralves, o Êh’Bar oferece diversas atrações. Aberto às terças, sextas e sábados, o local visa proporcionar experiências únicas aos frequentadores todas as noites.

*Com informações da assessoria

