Restaurante de Manaus abre agenda para eventos de fim de ano com buffet livre

Manaus (AM) – Além do funcionamento durante o almoço, o restaurante também estará de portas abertas, de sábado a domingo no café, para receber o público que está em busca de um local para realizar a comemoração de fim de ano, seja com os colegas do trabalho, com a família ou os amigos.

Assim, basta entrar em contato com o restaurante pelo número 92 99340-9604 para conferir as datas disponíveis e reservar o dia e o horário de sua preferência.

Em todos os dias das comemorações de fim de ano, o restaurante contará com buffet livre e um menu para lá de especial, que oferecerá uma diversidade de opções de comidas regionais.

Para quem quiser um espaço exclusivo, será disponibilizado o espaço para jantar com buffet a partir de 70 pessoas. Para café e almoço a quantidade a partir de 70 pessoas também conta com pacotes especiais.

Em dúvida sobre o local para realizar aquela confraternização de fim de ano que vai dar o que falar em 2024? Então, o Da Terra e o Café da Ribeira é a opção perfeita para encerrar 2023 com chave de ouro. Acompanhe o restaurante pelo Instagram @restaurante.daterra @cafe.daribeira e fique por dentro das novidades e informações sobre a agenda 202 de confraternizações.

O restaurante fica localizado na Av. Lourenço da Silva Braga, 100E – Centro, Zona Sul de Manaus – Próximo ao Parque Jeferson Peres.

*Com informações da assessoria

