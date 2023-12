‘Natal Mais Seguro’ reforça policiamento em centros comerciais de Manaus

Além do Centro, outros bairros também recebem reforço policial durante as festividades de fim de ano

Manaus (AM) – O efetivo da Operação Natal Mais Seguro 2023, realizado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foi reforçado, a partir deste sábado (23) até o dia 31 de dezembro, nos principais centros comerciais de Manaus. Cerca de 700 homens fazem a segurança de logística e clientes. A operação foi lançada no início de dezembro.

De acordo com o Comandante Geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, a operação está em campo com várias modalidades de patrulhamento, reforçando o policiamento ostensivo em áreas comerciais da capital e municípios do interior.

“Nós temos policiais trabalhando em todas as modalidades: a pé, com motos, ciclopatrulha, policiamento de choque, cavalaria, canil, todos voltados para trazer segurança para a população neste período de fim de ano”, disse o comandante.

O efetivo de 700 policiais atua diariamente e conta com militares dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), de Policiamento Especializado (CPE) e do Serviço Extra Gratificado (SEG), além do emprego de 70 viaturas.

A professora Elielma Pinheiro foi ao centro de Manaus fazer as compras de Natal e disse sentir tranquilidade com a presença da polícia em vários pontos. Ela avalia a operação positivamente.

“Eu vejo isso como positivo, principalmente, nessa época. Então, uma operação dessa vai dar segurança, eu espero que eles consigam realmente fazer um bom trabalho”, comentou a professora.

Dona de uma loja de balões, a empresária Laila Soriano enfatiza que centros comerciais e espaços de compras com grande fluxo de consumidores estão com o policiamento ostensivo reforçado, mas seguir as orientações de segurança também são importantes para evitar furtos.

“A gente sabe que tem que tomar cuidado, se preservar, nossas bolsas, celular. Mas eu estou achando tranquilo. Eles fazem a parte deles e nós fazemos a nossa”, disse a empresária.

Além do Centro, outros bairros também recebem reforço policial durante as festividades de fim de ano, como Parque Dez de Novembro, Alvorada, Cidade Nova, Coroado, Grande Circular, Vieiralves, Ponta Negra, entre outros.

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou do 190.

