Fim de ano com sabor: Restaurantes de Manaus encerram 2023 com “Última Feijoada”

Manaus (AM) – No próximo dia 30, sábado, o duo de restaurantes Ancho Steak Burger e Bona Cucina Italiana, encerra o ano com chave de ouro ao convidar o público para a última feijoada de 2023. Em um ambiente que celebra a diversidade de sabores, as casas oferecem uma experiência única que combina a tradição da feijoada com um cardápio diferenciado, repleto de carnes nobres, massas especiais, vinhos selecionados e drinks autorais.

O CEO do Grupo Ancho, Gabriel Geraldo, destaca a missão de proporcionar uma experiência gastronômica diferenciada.

“Nossa missão é oferecer uma experiência única, servindo os mais diversos paladares. Quando decidimos unir o Ancho & Bona, buscamos criar uma combinação perfeita de sabores”, enfatiza o empresário, ressaltando o compromisso com a excelência.

Além da tradicional feijoada, o evento contará com a presença musical de Jorjão Pampolha, proporcionando um clima descontraído e animado para o público presente. Para tornar a experiência ainda mais especial, as casas oferecem promoções irresistíveis, como caipirinha em dobro das 12h às 20h e ofertas especiais no happy hour de cervejas, incluindo Devassa e Eisenbahn, e nos clássicos drinks Moscow Mule e Gin Tônica.

Os restaurantes Ancho Steak Burger e Bona Cucina Italiana funcionam de terça a domingo, das 17h à meia-noite. Na sexta-feira, o Ancho abre a partir das 12h, oferecendo almoço executivo e menu à la carte. Já aos sábados, o destaque é a deliciosa feijoada tradicional, acompanhada de música ao vivo. Nas terças, quartas, quintas e domingos, o Bona Cucina oferece um irresistível rodízio de pizzas e massas, com mais de 27 variedades de sabores, além de uma carta de drinks autorais e vinhos para harmonizar com os pratos.

O duo de restaurantes está localizado no Sollarium Mall, na Av. Professor Nilton Lins, 1591, Loja 02 e 03 – Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Não perca a oportunidade de celebrar o fim de ano com gastronomia de qualidade e momentos especiais. Mais informações pelo (92) 9 8440-2303.

*Com informações da assessoria

