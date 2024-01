Você está sendo traído? Especialista revela quatro sinais inconfundíveis

Segundo um experiente investigador particular, existem alguns sinais que podem indicar que seu parceiro ou parceira está tendo um caso com outra pessoa

Relações costumam passar por altos e baixos, e é necessário muito diálogo e maturidade do casal para superar os períodos difíceis. No entanto, quando começam a surgir suspeitas de traição, as coisas podem se complicar um pouco mais. As informações do site capitalist.

Segundo um experiente investigador particular chamado Aaron Bond, existem alguns sinais que podem indicar que seu parceiro ou parceira está tendo um caso com outra pessoa. Essas percepções são fruto de longos anos de trabalho e podem ajudá-lo a descobrir finalmente a verdade.

Quais são os principais sinais comumente vistos?

De acordo com Bond, as mudanças são bastante sutis e nem sempre se tratam de coisas óbvias ou facilmente perceptíveis. Assim, o primeiro sinal de traição costuma ser uma maior proteção nos dispositivos pessoais, como celular e computador.

“Se o seu parceiro começa a mudar suas senhas, leva o telefone para todo lugar, até dentro de casa, ou se torna defensivo quando você pede para usar o telefone dele, pode ser um sinal de infidelidade”, afirma o investigador.

Ele salienta que um indivíduo infiel pode começar a deixar seu telefone virado para baixo, de modo a facilitar a ocultação de notificações. Essa é uma ação pequena e aparentemente inofensiva, mas pode revelar a intenção de ocultar comunicações indevidas.

Mudanças repentinas de interação também devem ser observadas com cautela. Se a pessoa costumava falar abertamente sobre o seu dia e agora inicia apenas interações breves e vagas, isso pode sinalizar algum problema, geralmente decorrente da culpa.

Portanto, modificações na comunicação costumam ser muito reveladoras, especialmente se a relação já não estiver indo bem antes de isso começar a acontecer. Além disso, alterações na vida sexual do casal costumam estar presentes em quadros de traição.

Bond destaca que infiéis não costumam desejar intimidade em casa, afinal, já a estão praticando em outro lugar. No entanto, existem casos em que a pessoa exibe um apetite maior, devido à culpa ou em uma tentativa de coibir qualquer suspeita.

Por fim, o profissional aponta a negatividade como um sinal vermelho. Se um dos lados começa a tecer críticas demasiadas ao outro sem motivo aparente, sendo que essa atitude não era comum antes, então é bom ter cuidado. Sentimentos de ansiedade ou culpa por conta de traição costumam ser os motivos para tal mudança comportamental.

