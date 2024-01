Mulher é presa em Manaus por aplicar golpes em sites de compra e venda

Luma Karoline da Silva Bezerra, de 32 anos, foi presa por estelionato na modalidade fraude eletrônica. Ela aplicava golpes em sites de compra e venda e encaminhava os produtos para outros estados brasileiros. A prisão ocorreu na quinta-feira (4), no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus.

Segundo a delegada Elizabeth de Paula, titular do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências iniciaram após uma mulher comparecer à delegacia e relatar que foi vítima de um golpe ao anunciar um tablet em um site de compra e venda.

“Ela contou que foi contatada por um homem dizendo que tinha interesse no tablet. Após a negociação, ele afirmou que havia realizado o pagamento e de imediato mandou buscar o aparelho por um motorista de aplicativo. No entanto, posteriormente, a vítima verificou que o valor não tinha caído na conta”, explicou a delegada.

De acordo com a autoridade policial, a equipe do 3° DIP iniciou as investigações e localizou o veículo utilizado para buscar o produto. No endereço, os policiais encontraram Luma Karoline, em posse de um console de vídeo game X Box e o tablet da vítima. Foi verificado que os produtos seriam enviados para o estado de São Paulo.

Luma Karoline foi autuada em flagrante por estelionato na modalidade fraude eletrônica. Ela foi encaminhada para a audiência de custódia, e ficou à disposição do Poder Judiciário.

