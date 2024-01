Polícia continua buscas para encontrar paradeiro de criança de 6 anos no RJ

A Polícia do Rio de Janeiro confirmou que o menino Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, que está desaparecido desde quinta-feira (4), ainda não foi encontrado. A criança foi vista pela última vez na Barra da Tijuca, zona oeste do RJ.

No início deste sábado (6), publicações nas redes sociais apontavam que Édson teria sido visto em uma unidade da loja de fastfood McDonald’s. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) desmentiu o caso.

O rumor causou burburinho nas redes sociais. Imagens que circulam na internet mostram duas crianças e dois adultos na loja. Uma das crianças teria sido apontada como Édson. No entanto, de acordo com a PCRJ, não se trata do menino desaparecido. As buscas pela criança continuam.

Édson foi visto caminhando pelo calçadão da Barra da Tijuca, região onde o pai tem uma barraca de vendas, antes de desaparecer na quinta-feira.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela PCRJ mostram a criança andando sozinha entre 15h56 e 15h59.

Segundo a família, o menino fez um lanche às 15h30 de quinta e deixou o ponto de venda do pai para brincar com outras duas crianças, que estavam acompanhadas de um homem, ainda segundo os parentes.

Às 16h30, o pai notou a ausência do filho. O sumiço foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e, agora, o caso está com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Os bombeiros fizeram buscas na areia durante a madrugada da sexta-feira (5) e continuam procurando pela criança tanto em terra quanto no mar.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Polícia busca informações sobre seis desaparecidos no Amazonas

Família desaparecida é encontrada morta com marcas de tiros em estrada de terra

FAB retoma buscas por helicóptero desaparecido no litoral paulista