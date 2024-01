Ladrão se esconde em caixa d’água para tentar fugir de abordagem policial

Durante a madrugada deste domingo (7), um suspeito de cometer diversos furtos a comércios foi encontrado dentro de uma caixa d’água em São Sebastião, no Distrito Federal.

As buscas ao homem envolveram diversos policiais do 21º Batalhão e contaram inclusive com ajuda de um helicóptero da PM.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), testemunhas estranharam a movimentação no interior de um comércio na Rua 48 e ligaram para o 190. Quando os policiais chegaram, avistaram o suspeito, que fugiu pelo telhado de casas vizinhas.

As equipes fizeram o cerco no quarteirão. Após duas horas de buscas por terra e ar, os PMs encontraram o homem submerso em uma caixa d’água instalada entre a laje e o telhado de um dos comércios.

Com ele foram encontrados uma faca, uma mochila e diversas chaves e ferramentas que provavelmente foram usadas no furto. O suspeito foi encaminhado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foi autuado por furto.

*Com informações do Metrópoles

