Câmeras de segurança de uma farmácia, no Jardim Novo Mundo, na capital de Goiânia, flagraram uma cena inusitada e perigosa. Durante uma tentativa de assalto, dentro do local, um idoso, de 81 anos, imobilizou e bateu em um ladrão.

A situação aconteceu no início da noite do último domingo (10). As imagens mostram quando o homem tenta pegar algo do bolso do idoso, que o derruba no chão. Veja o vídeo:

VÍDEO: Idoso de 81 anos imobiliza e bate em ladrão dentro de farmácia em Goiânia. pic.twitter.com/GFiz7H9Zbw — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 13, 2023

Tentativa de assalto

De acordo com funcionários da farmácia, o homem entrou como se fosse um cliente, foi até o balcão e perguntou se tinha remédio para diabetes. O idoso estava no caixa e, após comprar um remédio, guardou o dinheiro no bolso.

Os funcionários afirmam que o idoso estava com bolo de dinheiro, pois havia acabado de sacar o valor na farmácia. As câmeras de segurança mostram o momento que o ladrão tenta pegar o dinheiro do bolso da vítima. O idoso percebeu a ação do suspeito, o derrubou no chão e bateu nele.

“Ninguém dava nada pelo senhor. Depois, ele pegou o bandido do chão e jogou em uma prateleira e bateu bem mais”, disse uma testemunha ao portal G1.

Ninguém ficou ferido.

Prisão

Apesar de ter sido imobilizado e agredido, o ladrão conseguiu escapar e ainda pegar o celular de um funcionário da farmácia que estava embaixo de um computador e tentado fugir. No entanto, os policiais chegaram e o homem foi detido.

A Polícia Militar (PM) recuperou o celular roubado e levou o suspeito para a Central de Flagrantes, onde ele foi preso em flagrante pelo crime de roubo qualificado. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

*Com informações do Metrópoles

