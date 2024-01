Safra da Pupunha é destaque nas feiras de produtos regionais do Amazonas

A pupunha é uma fruta típica da região amazônica, que está na época de colheita. Nas Feiras de Produtos Regionais do Governo do Amazonas, organizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), os consumidores podem encontrar o fruto com facilidade e variedade. São 20 produtores de pupunha cadastrados, que participam das 11 edições de feiras que acontecem toda semana em Manaus.

Uma das produtoras é Franciane de Oliveira Rocha, de 25 anos, que cultiva pupunha em Manacapuru há oito anos. Ela vende seus produtos em quatro feiras diferentes: no Sumaúma Park Shopping, na praça de Alimentação do Dom Pedro, no Shopping Ponta Negra e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Ela conta que o cultivo da pupunha exige cuidados e paciência.

“Para plantar pupunha, é preciso seguir alguns passos. Primeiro, é preciso plantar as mudas em sulcos. Depois que as mudas germinam, é preciso esperar cerca de seis meses para fazer o plantio. Após o plantio, é preciso esperar cerca de dois anos para colher os frutos. É importante manter a limpeza na plantação para garantir um bom desenvolvimento das mudas”, explica.

Franciane diz que a safra da pupunha vai de novembro a fevereiro e que o fruto mudou sua vida para melhor. “Plantar pupunha aumentou a minha renda, por ser uma fruta regional popular. Neste período de safra, a pupunha vermelha é a mais procurada e eu consigo comercializar tudo o que eu trago para as feiras da ADS”, afirma.

Nas feiras da ADS, o preço da pupunha varia entre R$ 20,00 e R$ 40,00 reais, dependendo do tamanho do cacho. O fruto, que tem muitos benefícios para a saúde, pode ser encontrado nas cores amarelo, laranja e vermelho, com tamanhos entre 2cm e 3cm. O produto também é comercializado em quilo, saindo a R$10,00.

A nutricionista Adriane Andrade explica que a pupunha é uma ótima fonte de ferro, potássio e cálcio, que são importantes para a saúde do coração, dos músculos e dos ossos. Além disso, a pupunha é rica em fibras alimentares, que dão mais saciedade e ajudam no funcionamento do intestino.

“O consumo da pupunha ajuda no fornecimento de energia para o corpo, por ser uma fonte rica de carboidratos, possuí também fibras que ajudam na saúde do intestino, além de ser rica fonte de vitaminas A e do complexo B que contribuem para saúde dos olhos e da imunidade.” disse a nutricionista da ADS, Adriane Andrade.

A nutricionista recomenda que a pupunha seja consumida com moderação, assim como todos os alimentos. “A pupunha pode ser consumida em forma in natura ou até mesmo como geleias. São muitas as alternativas possíveis”, disse.

Calendário de feiras em Manaus

Foto: Divulgação / ADS

Terça-feira

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Das 15h às 19h

Quinta-feira

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

Das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h

Sexta-feira

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva

Das 07h às 14h

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

Das 05h às11h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Das 05h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva

Das 07h às 14h

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

Das 5h às 10h

Domingo

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra

Das 06h às 11h

*Com informações da assessoria

