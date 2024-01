Aparecida avança na produção de documentário sobre a história da escola de samba de Manaus

Manaus (AM) – O documentário “FÉ NA CULTURA – Bastidores do Carnaval da Aparecida”, está a todo o vapor. Dirigido por Leandro Xavier, o material audiovisual é uma obra contemplada pelo Edital Lei Paulo Gustavo e está previsto para ser lançado após o carnaval, em Manaus e em várias plataformas digitais.

A obra audiovisual narra o trabalho desenvolvido por artistas, colaboradores e equipe técnica, na construção do carnaval de umas das escolas de samba mais tradicionais da capital, G.R.E.S Mocidade Independente de Aparecida, fundada em 1980.

Leandro conta que a inspiração para o documentário surgiu em 2020, ano em que passou a ter mais contato com a rotina carnavalesca.

“Se tornou uma coisa cotidiana, pois a partir de 2020, eu passei a morar em frente à escola e a ouvir os ensaios da bateria. Tudo isso foi me ajudando a criar um cenário na minha cabeça, de que era preciso contar essa rotina”, conta.

A convite de Xavier, o cineasta Cleber Maia, compõe a equipe, na produção valiosa sobre as atividades que dão vida ao carnaval.

“Receber o convite diretamente do Leandro para participar do documentário sobre a Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida foi para mim uma surpresa e também uma honra. Faz alguns anos participei de um projeto audiovisual com ele, aprovado pelo ministério da Cultura. Este reencontro para fazer uma imersão na tradição religiosa e popular aqui do bairro é sem dúvida um privilégio.”

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida é uma escola de samba da cidade de Manaus, Amazonas, Brasil. Foi fundada em 15 de março de 1980 e é a maior vencedora do carnaval da sua cidade, com 24 títulos.

Sobre o documentário

As gravações já iniciaram no período de pré-carnaval, com os preparativos, desde junho de 2023. O desfile da escola na avenida do samba, a emoção, a energia, a beleza e a criatividade da agremiação também serão registradas e documentadas na obra, assim como o pós-carnaval, as comemorações, as premiações, as avaliações e os planos para o próximo ano.

O documentário é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo via Ministério da Cultura e Governo Federal, tendo como patrocinadores o Conselho Estadual de Cultura – Conec e o Governo do Estado do Amazonas.

A obra audiovisual terá duração de 80 minutos, e será distribuída de forma gratuita em escolas públicas, universidades e por toda Manaus. Além disso, ficará disponível em plataformas digitais de acesso livre, mostrando a construção do carnaval da escola de samba Mocidade Independente de Aparecida e sua relação com a fé e a comunidade para o público em geral.

Para acompanhar o trabalho de gravação do documentário, você pode acessar as redes sociais da Escola de samba Aparecida (@gresaparecidaoficial) ou participar dos eventos da Escola, que fica localizada na Av. Ramos Ferreira, 82, Nossa Senhora Aparecida.

