Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista celebra 57 anos em Manaus

Manaus (AM) — No mês em que a Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista completou 57 anos, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura Turismo e Eventos (Manauscult), que administra o espaço, reforça o compromisso de entregar os melhores serviços aos usuários.

O diretor de Cultura da Manauscult, Wallace Almeida, destaca a importância da biblioteca como meio para disseminar e preservar a memória da cultura amazonense, reafirmando o objetivo da gestão municipal no fomento e difusão cultural.

“A Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista é um equipamento cultural muito importante para nossa cidade, pois seu acervo abriga grandes autores que fortalecem nosso patrimônio histórico. Assim como seu prédio, uma joia da arquitetura no centro histórico e sua conservação para o uso pleno de suas instalações, reforça ainda mais o compromisso da prefeitura em valorizar e difundir a cultura dentro dos nossos espaços culturais públicos”, ressalta.

Serviços

A biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista é um espaço que abriga obras de grandes autores da cultura regional e pinturas de grandes expoentes da cultura manauara, além de contar com um acervo de aproximadamente 35 mil exemplares, entre obras gerais e de temática amazônica, além de disponibilizar salas climatizadas para leitura, estudo e pesquisa, além de computadores e tablets com conexão à internet, serviço de empréstimo domiciliar e pesquisas para levantamento bibliográfico.

Silene Batista, diretora do equipamento municipal, chama atenção para o espaço “kids” da biblioteca, que oferece ampla variedade de livros e atividades destinadas ao público infantil.

“O espaço kids da biblioteca é um ambiente projetado para crianças, visando promover o interesse pela leitura. Esse espaço é equipado com livros infantis, jogos educativos e atividades interativas, proporcionando um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento das habilidades de leitura nas crianças”, explica.

Para ter acesso aos serviços da biblioteca e retirar obras por empréstimo é necessário fazer cadastro com apresentação de documento de identidade com foto e comprovante de residência. As crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis enquanto estiverem no local.

A biblioteca Municipal João Bosco Pantoja está localizada na esquina da Rua Monsenhor Coutinho, em frente à Praça do Congresso, e funciona de segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas.

