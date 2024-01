Lutador de MMA é morto após tentar recuperar moto roubada no RJ

O lutador e professor de MMA Diego Braga Alves, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (15) pela polícia. O atleta de 44 anos estava desaparecido desde a madrugada ao tentar recuperar sua moto furtada em um morro no Rio de Janeiro.

Segundo familiares a moto foi retirada do condomínio por dois homens o lutador teria recebido a notícia de que a moto estava na comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, também na Zona Oeste.

Depois, ficou sabendo que o veículo estava no Morro do Banco, familiares não souberam informar como e com quem Diego teria entrado na comunidade.

A polícia conseguiu prender Tauã da Silva, 18 anos conhecido como 2B, ele confessou participação no crime.

Segundo Tauã a vítima ao tentar resgatar a moto tentou correr, “mas foi pego e morto”.

Em depoimento o suspeito confessou ser traficante de drogas e que alguns comparsas saíram da favela após a morte do lutador. Tauã foi encontrado em casa e levado para a 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca.

Um vídeo publicado nas redes sociais de Diego mostra dois homens levando o veículo da garagem do prédio do lutador.

Diego já treinou o ex-lutador Anderson Silva e os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. Ele se aposentou como atleta profissional em 2019.

*Com informações do Diário do Nordeste

