Sete pessoas morrem após ônibus tombar em viagem na BR-116

Medina (MG) – Sete pessoas morreram após um ônibus tombar em uma viagem na BR-116, no município de Medina (distante 648 quilômetros de Belo Horizonte). O acidente aconteceu na noite deste sábado (27) e quatro pessoas morreram na hora – as outras três perderam a vida ao chegarem no hospital. O coletivo saiu de Caruaru (PE) com destino para Campinas (SP) e transportava, ao menos, 54 pessoas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que o coletivo tombou ao passar por uma das curvas da via. Demais passageiros feridos foram levados para os hospitais Santa Rita, em Medina, Vale do Jequitinhonha, em Itaobim (MG) e para uma unidade de saúde em Pedra Azul (MG).

Até a mais recente atualização desta reportagem, o CBMMG havia obtido a identidade de apenas uma das vítimas que morreram: uma jovem de 26 anos, natural de Águas Belas (PE).

Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PMMG) informou que uma equipe de peritos esteve no local do acidente para identificar e coletar vestígios que darão base às investigações sobre a causa e a circunstância do acidente.

*Com informações de Metrópoles

