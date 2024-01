Dupla é presa por tentativa de roubo na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Dois homens, de 22 e 31 anos, foram presos, na noite de segunda-feira (15), por tentativa de roubo no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), por meio da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após denúncia de moradores.

Os policiais militares estavam em patrulhamento, na avenida João Câmara, quando foram acionados pela população, relatando que dois homens haviam sido detidos por um grupo de pessoas na frente de um supermercado, por estarem tentando fazer roubos nas imediações.

Chegando no local, os dois estavam rendidos e foram entregues aos PMs com um simulacro de arma de fogo e uma carteira porta cédulas, além da motocicleta, utilizada para cometer crimes, com a placa adulterada.

Uma vítima da tentativa de roubo do aparelho celular relatou aos policiais militares a ação da dupla. Diante das informações, vítima e suspeitos foram levados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

