BBB24: Mãe de Isabelle sai em defesa de Davi

Jaqueline Nogueira, mãe de Isabelle do Big Brother Brasil 24, saiu em defesa de Davi Brito e da amizade com a filha: “Já entraram em sintonia”. De acordo com a familiar, a sister da casa mais vigiada da televisão está se saindo bem na competição milionária, podendo se tornar a vencedora do reality show com famosos e anônimos.

A personalidade da mídia conseguiu conquistar a vaga por meio da votação popular, participando de uma dinâmica especial que começou no Fantástico – O Show da Vida.

“Fico ansiosa e apreensiva, mas também muito orgulhosa porque ela está se saindo muito bem”, disparou Jaqueline sobre acompanhar a personalidade da mídia no game. A mãe de Isabelle descarta a possibilidade do fim da amizade entre a dançarina e o motorista de aplicativos: “Não, eles já entraram na casa em sintonia. Está linda a amizade deles! Ela é da mesma forma aqui fora com os irmãos e amigos”.

Os motivos que podem tornar a influenciadora digital vitoriosa, vieram à tona: “Ela está sendo uma pessoa verdadeira, jogando com honestidade e de coração limpo”.

Um desejo de Isabelle Nogueira acabou sendo entregue pela matriarca da família: “Ela gosta tanto de animais silvestres, que sempre teve vontade de ter uma onça”.

Mesmo muito serena e ganhando o favoritismo do público do sofá e internautas, a cunhã-poranga do Boi Garantido (Festival Folclórico de Parintins) está prestes a explodir: “Pode sim! Caso ela presencie alguma injustiça, ela vai sair em defesa. Isabelle é muito honesta, amiga e parceira”.

DENTRO DO BBB

Durante um bate-papo com Isa no sofá, Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico detonou Davi: “Ele é um carro sem freio que está querendo pular na frente”.

Nogueira não deixou o comentário passar batido e comprou barulho, defendendo o aliado: “Ele se descontrolou porque teve os motivos dele. Mas assim como eu me descontrolo. Se você tivesse lá fora [no Sincerão], você teria reagido. Nós somos seres humanos! Você acha que ele não quis se defender? Você se defende da sua forma e ele da dele”.

*Com informações da Contigo!

