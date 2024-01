BBB24: Cunhã-poranga do Caprichoso esclarece que não é ‘mãe’ de Isabelle: “impossível biologicamente”

Manaus (AM) – Após brincadeira ter viralizado nas redes sociais, a cunhã-poranga do Boi-Bumbá Caprichoso, Marciele Alburqueque, esclareceu que não é mãe de Isabelle Nogueira, cunhã do Garantido e participante do BBB24.

“Tem algumas brincadeiras que são da bolha bovina que quando saem a gente precisa explicar. Eu vim explicar sobre uma que já tá propagando até demais para as pessoas de fora. Eu não sou mãe da Isabelle, é impossível biologicamente e é uma brincadeira que os torcedores do Caprichoso fazem”, explicou em vídeo publicado nas redes sociais.

A brincadeira tomou proporção nacional, devido à participação de Isabelle no BBB24. Os internautas, que não acompanham o Festival de Parintins, se surpreenderam com a aparência juvenil de Marciele, que foi apontada como mãe da participante.

Marciele explica também que é cunhã-poranga do Caprichoso e disputa a categoria na arena do festival com Isabelle. A brincadeira então nasce da rivalidade entre os torcedores dos dois bois, por isso a torcida azul e branco chama Marciele de “mãe” de Isabelle.

Conheça a verdadeira mãe

Em conversa com os outros participantes, Isabelle emocionou com sua história de vida, desde seu nascimento até as apresentações como cunhã-poranga do Garantido. A mãe dela é, na verdade, Jaqueline Nogueira.

Nas redes sociais, Jaqueline publica imagens, vídeos e faz declarações para a Isabelle. Após a polêmica envolvendo o cantor Rodriguinho, que também está no BBB24, quando o pagodeiro criticou a amazonense por exaltar a cultura do Estado, Jaqueline criticou as falas e saiu em defesa da filha.

“Como mulher, mãe e amazônida quero deixar todo meu repúdio às falas preconceituosas, arrogantes e xenofóbicas do cantor de pagode sobre a Isabelle sempre enaltecer a cultura do Boi-Bumbá, no BBB”, declarou em trecho da postagem.

