‘Éder’ é preso por envolvimento em roubo de empresa na orla do Rio Negro, em Manaus

Eduardo Menezes de Oliveira, conhecido como “Éder”, foi preso nesta quinta-feira (25), por envolvimento no roubo de R$ 7 mil de uma empresa localizada na orla do Rio Negro, bairro Centro, zona sul da capital. O crime ocorreu em dezembro de 2023.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, as investigações em torno do caso iniciaram após as equipes tomarem conhecimento da ação criminosa. Eduardo juntamente com outros dois suspeitos, já presos, praticaram o roubo à mão armada no estabelecimento comercial, levando R$ 7 mil da renda do local.

“No decorrer das diligências, foi constatada a participação dos suspeitos e representada à Justiça pela prisão deles. Eduardo foi preso na casa dele, bairro compensa, zona oeste, Murilo Marinho de Araújo e Leonardo Bulcão Dutra, o “Jheury”, já haviam sido presos anteriormente pelo roubo e outros crimes”, disse o delegado.

Eduardo Menezes de Oliveira responderá por roubo, com emprego de arma de fogo, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

