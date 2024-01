Cantor venezuelano de Reggaeton ganha destaque no Amazonas após morar na rua em RR

Ryan Vasquez é o cantor venezuelano que mora há mais de 5 anos no sul do Amazonas

Manaus (AM) — Gregorio Rafael Vasquez Azacon, conhecido como Ryan Vasquez, nasceu em Barcelona — Estado Anzóategui na Venezuela — no dia 20 de setembro 1993, filho de Dona Carmen Felicia Azacon pericana e do senhor Gregorio Rafael Vasquez Fuente. Ryan Vasquez é um cantor e compositor venezuelano que entrou no Brasil, em 2016, por Pacaraima (RR), morando 3 meses em situação de rua em Boa Vista. Vasquez ganhava dinheiro cantando em lanchonete e pizzaria.

Em 2017, junto com quatro colegas decide viajar para Manaus, a viagem a pé e carona durou vários dias, onde ele descansou nos municípios de Rorainópolis, Nova Colina e Presidente Figueiredo (AM).

Carreira no Amazonas

Em Manaus, o cantor venezuelano se apresentava aos arredores do Teatro Amazonas, no Centro Histórico da cidade. Após um mês, o artista continuou a viagem para Porto Velho pela BR319, período que conheceu o Careiro Castanho (AM), onde morou por 3 meses trabalhando como cantor e atendente de lanchonete.

O cantor e compositor decide sair de Manaus com os colegas venezuelano e pegar um barco para até o município de Humaitá, com o objetivo de chegar a Porto Velho.

Após conhecer Humaitá, Ryan Vasquez encontra estabilidade econômica e emocional. Já no ano de 2020, ele grava as primeiras músicas, consagrando-se artista revelação em Humaitá, no interior do Amazonas.

