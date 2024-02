Estudantes ficam presos em elevador na estação de ônibus da avenida Constantino Nery

Apesar do susto, não há registros de feridos

Quatro usuários do transporte coletivo de Manaus ficam presos no elevador de uma estação de ônibus na tarde da última terça-feira (13), na Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus. Passageiros foram resgatados com segurança. Não há registros de feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados no fim da tarde para atender a ocorrência. Três viaturas foram encaminhas ao local. O resgaste foi realizado para possibilitar a retirada dos usuários pela parte superior do elevador.

Logo após o resgate, agentes do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros socorros, porém nenhuma vítima precisou ser levada para hospitais da capital.

Não é o primeiro caso; relembre

Uma aluna de 16 anos passou mal após ficar, pelo menos, uma hora presa com outros colegas dentro de um elevador da Estação São Jorge, na avenida Constantino Nery, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o pai da adolescente, ela usava o elevador para chegar até a plataforma de ônibus da estação quando houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica e o sistema parou de funcionar.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), foi acionada para fazer o resgate dos alunos presos.

