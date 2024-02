Após mais de 12 horas na BR-319, deputado entrega de kit’s proteção à mototaxistas

Após percorrer de carro mais de 12 horas pela rodovia BR-319, o deputado estadual João Luiz (Republicanos) chega na última terça-feira (13), a Humaitá (a 696,4 quilômetros de Manaus) para fazer a entrega de 50 kits de proteção (capacetes, botas e coletes) à Associação de Mototáxi Mangaba, fruto de sua emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, além de visitar as obras no Pelotão Mirim e Casa de Apoio ao Idoso, que também receberam suas emendas impositivas.

“Nós não podemos frustrar a esperança das pessoas e por isso fizemos questão de vir pela BR-319, pois temos esperança de ver essa rodovia pavimentada. Isso aqui que estamos fazendo aos mototaxistas é devolvendo o imposto que vocês pagam. São equipamentos de segurança para os trabalhadores e a população que usa esse meio de transporte”, disse o deputado João Luiz, que agradeceu a gestão do diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Rodrigo de Sá e ao governador Wilson Lima pela execução da emenda impositiva aos trabalhadores do município.

O republicano ressaltou que ao longo da BR-319 conversou com moradores, trabalhadores e crianças sobre os anseios e sonhos da população que depende da rodovia.

O prefeito de Humaitá, Dedei Lobo agradeceu o deputado João Luiz pela preocupação com a população do município e destacou que essa emenda parlamentar é fundamental para a segurança dos mototaxistas.

“Com recursos do nosso município também temos instalado novos semáforos na cidade para garantir segurança aos condutores. Essa emenda parlamentar do deputado João Luiz vem para somar”, afirmou Lobo.

O vice-prefeito de Humaitá, Alexandre Perote, pontuou que o deputado João Luiz tem um compromisso com a população humaitaense, e essa entrega de equipamentos aos trabalhadores demonstra que o parlamentar preocupa-se com a categoria no Sul do Amazonas.

A entrega de equipamentos aos mototaxistas do município contou com a presença da secretária Municipal de Educação de Humaitá, Arnaldina Chagas, do diretor técnico do Detran-AM, David Fernandes e do coordenador da Escola Pública de Trânsito do Detran-AM, Wendell Menezes.

Pelotão Mirim e Casa de Apoio do Idoso



O parlamentar também acompanhou nesta terça-feira (13), as obras da manutenção predial do Programa Pelotão Mirim do 4° Batalhão da Polícia Militar de Humaitá, fruto de sua emenda impositiva.

João Luiz visitou a Casa de Apoio ao idoso no município de Humaitá, onde destinou emenda parlamentar para o custeio do projeto.

*Com informações da Assessoria

