Emissão gratuita do cartão PassaFácil encerra na próxima sexta em Manaus; saiba como solicitar

Quem solicitar a retirada nos terminais, incluindo a segunda via, não pagará a taxa de R$ 15 da emissão do cartão.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa que a campanha de emissão gratuita do cartão PassaFácil segue até o dia 29. Qualquer usuário do sistema de transporte coletivo que precisar solicitar a emissão do cartão, pode realizar o serviço de forma digital por meio da assistente virtual do Sinetram Sindy, pelo WhatsApp (92) 999194-9292.

O gerente de bilhetagem do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), Fábio Byron, explicou que, durante este período, quem solicitar a retirada nos terminais, incluindo a segunda via, não pagará a taxa de R$ 15 da emissão do cartão.

“A retirada gratuita pode ser realizada nos terminais de integração, T1 – Constantino Nery, T3 – Cidade Nova e T5 – São José. Caso o usuário solicite a entrega em casa, além de não pagar os R$ 15 da segunda via, a taxa de entrega também estará com valor promocional neste período. De R$ 12,50 por R$ 9,90”, finalizou.

Se for emitir em um dos postos físicos (sede do Sinetram ou shopping Phelippe Daou) a cobrança dos R$ 15 permanece. Durante a campanha, mais de dois mil cartões foram solicitados para retirada nos terminais e delivery, gratuitamente.

Leia mais

Cartão PassaFácil agora pode ser recarregado via RecargaPay; saiba como usar