Professor de jiu-jitsu é executado a tiros em frente de academia em Manaus

Vítima estava chegando para iniciar as aulas de jiu-jitsu, quando foi ataca por atiradores

O professor de jiu-jitsu James Nascimento, de 45 anos, foi executado a tiros na manhã desta sexta-feira (8), dentro do carro dele, em frente da academia onde trabalhava, na rua 5 de Setembro, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, James estava dentro do carro quando foi surpreendido por suspeitos armados que efetuaram os tiros contra ele. O professor estava chegando para iniciar as aulas de jiu-jitsu.

Os suspeitos fugiram do local do crime em um carro que estava estacionado do outro lado da rua. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso.

O corpo de James foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A motivação e autoria do crime são investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

