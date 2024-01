Homem é preso por matar ex-esposa e o atual companheiro dela a tiros no AM

Suspeito foi preso no Mato Grosso. crime ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2022, em Boca do Acre, no interior do Amazonas.

José Valentino da Silva, conhecido como “Comodoro”, foi preso na terça-feira (30), no Mato Grosso, pelo duplo homicídio de Maria José Aristides da Silva e Sebastião Daud Pereira e pelo homicídio tentado de uma adolescente. O crime ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2022, em Boca do Acre, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Gustavo Kalil, titular da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) , Maria José era ex-companheira do autor e a sobrevivente do atentado, que tinha 15 anos na época, era filha da mulher. Sebastião era o atual companheiro de Maria José.

“José Valentino não aceitava o fim do relacionamento que tinha com Maria José. Eles estavam tentando fazer a separação dos bens, e ele também não aceitava. Então na madrugada do dia 8 de fevereiro, ele foi à residência das vítimas e as matou com disparo de arma de fogo”, disse.

Segundo o titular, a adolescente foi atingida com um tiro na cabeça, mas sobreviveu. Ela conseguiu reconhecer José Valentino da Silva, como sendo o autor do crime e auxiliou nas investigações.

“O crime repercutiu no município e a equipe de investigação, desde o ocorrido, estava à procura do infrator. Durante os trabalhos investigativos, soubemos que ele estava em Mato Grosso e pedimos apoio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter do estado para efetuar a captura dele”, falou.

Ainda de acordo com o delegado, o homem foi preso em uma fazenda no município de Guiratinga, em Mato Grosso, em cumprimento de mandado de prisão temporária.

“Agradeço o apoio da equipe policial da Polinter, representada pela delegada Silvia Maria Pauluzi de Siqueira, que não mediu esforços para nos ajudar na captura do suspeito. Pudemos dar uma resposta à sociedade de Boca do Acre, solucionando esse crime que chocou a cidade”, disse.

Procedimentos

O homem responderá por duplo homicídio e homicídio tentado e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

Preso mais um suspeito de sequestrar e matar pintor em Manaus

Homem é preso acusado de matar a companheira na frente dos filhos em Manaus