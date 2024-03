Manaus (AM) – Câmeras de segurança da rua Menino de Jesus, comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, Zona leste de Manaus, flagraram o momento em que um grupo criminoso rendeu um motorista de aplicativo durante a terça-feira (12).

Segundo as imagens, uma dupla armada se aproxima e exige que os ocupantes do carro saiam do veículo. De acordo com a polícia, o grupo também realizava roubo por meio de um site de vendas e compras.

Os policiais chegaram aos suspeitos após denúncias informarem que os criminosos estavam pulando o muro de diversas casas. Ao atender a ocorrência, a equipe formou um cerco e todos os suspeitos foram capturados. Ainda segundo informações, a quadrilha rendia as vítimas e obrigavam a realizar transações de pix.

A investigação apontou que o grupo simulava anúncios ou dizia estar interessado em produtos no site para atrair as vítimas e praticar os roubos.

Três armas, drogas e a chave de um carro de uma das vítimas foram apreendidas. Cinco homens foram presos e um menor foi apreendido. Os envolvidos foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Grupo que rendeu motorista de APP é preso em Manaus. pic.twitter.com/JrQ30E4DtX — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 13, 2024

