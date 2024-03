‘Vampirinho’ é preso suspeito de matar desafeto a facadas em Manaus

Manaus (AM) – Celso Augusto Carvalho Júnior, de 24 anos, conhecido como “Vampirinho, foi preso na terça-feira (12), pelo homicídio qualificado do também “flanelinha” Roberto França Saraiva, de 49 anos, que foi atingido com vários golpes de faca no pescoço.

De acordo com a polícia, Roberto foi dado como desaparecido no dia 13 de janeiro deste ano e teve o corpo localizado no dia 19 do mesmo mês, em um terreno baldio na avenida João Valério, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona centro-sul de Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, a prisão é o resultado das investigações em torno da morte de Roberto França Saraiva, que era um flanelinha que atuava naquela área da cidade.

“A equipe que foi até o local do crime identificou sinais de violência e as investigações imediatamente iniciaram. No decorrer das diligências, foi possível identificar que o flanelinha Celso Augusto foi o autor do crime, juntamente com um outro identificado apenas como ‘Cabeludo’. Ambos assassinaram a vítima com golpes de faca na região do pescoço”, relatou o delegado.

Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Ainda segundo Cunha, as investigações apontaram, ainda, que na ocasião do delito, todos estavam consumindo entorpecentes e em decorrência de um desentendimento os infratores resolveram matar Roberto.

“Vampirinho” atua há muito tempo naquela área da capital e já foi preso outras vezes por crimes menores. Após o mandado de prisão dele ser decretado pela Justiça, ele foi localizado e preso no mesmo bairro onde o homicídio aconteceu.

Ele foi conduzido à sede da DEHS e responderá por homicídio qualificado. Em seguida, foi encaminhado à audiência de custódia, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de “Cabeludo”, pode entrar em contato pelos seguintes canais: (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

