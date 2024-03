Suspeito de matar ex-companheira em Manaus é preso em Santarém

Joel Ferreira Pinheiro Filho, de 48 anos, foi preso no domingo (10) pelo crime de feminicídio contra a ex-companheira, Josiane de Souza Cunha, que tinha 36 anos, em Manaus. O autor foi preso em Santarém (PA).

Em coletiva de imprensa, o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), disse que a vítima foi morta no dia 23 de julho de 2022, em uma embarcação no Porto da Ceasa, bairro Mauazinho, zona sul de Manaus, após ela ter ido ao local cobrar a pensão alimentícia da filha de 5 anos, fruto do relacionamento com o suspeito. No entanto, o homem não aceitava o término da relação e por isso acabou se desentendendo com a vítima.

“Na ocasião, Joel efetuou cerca de sete disparos de arma de fogo contra Josiane, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Logo após o crime, ele fugiu do local levando o corpo da vítima”, disse o delegado.

A delegada Marília Campello, coordenadora do NFC, informou que as investigações iniciaram e foi comprovado que Joel era o autor do feminicídio de Josiane. Ele estava foragido há quase dois anos, e na data de ontem, foi capturado por policiais militares do Pará, que imediatamente acionaram a DEHS.

“Nós não conseguimos localizar o corpo da vítima, mas comprovamos que o crime existiu, hoje Joel é réu na ação penal pelo crime de feminicídio. Ele se mantém em silêncio sobre o paradeiro do corpo de Josiane, mas confirma que cometeu o crime. Ele já foi denunciado pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e a denúncia já foi recebida pelo Poder Judiciário”, salientou Marília.

Segundo a delegada, o homem foi preso pela PM-PA em uma lancha na cidade de Santarém (PA), em posse de R$ 40 mil em espécie e cédulas de dinheiro estrangeiro, sendo notas colombianas e venezuelanas. Ele estava navegando em uma lancha, muito provavelmente, agindo após uma negociação de drogas.

“Além do mandado de prisão pelo feminicídio contra Josiane, também foi cumprido um mandado de prisão por sentença condenatória por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas e homicídio, o que se percebe que se trata de um homem de alta periculosidade que foi retirado de circulação da sociedade”, pontuou Marília Campello.

Alerta e denúncia

A PC-AM alerta que qualquer ato suspeito de violência contra mulher a denúncia pode ser feita pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

“Joel já possui um vasto histórico de violência e de ser uma pessoa agressiva e perigosa. Infelizmente uma conversa que era para ser normal entre os pais de uma criança, acabou ocasionando nesse fim trágico para a vítima. Algo que não podemos mais permitir com outras possíveis vítimas”, afirmou.

Joel Ferreira Pinheiro Filho responderá pelos crimes cometidos e ficará à disposição do Poder Judiciário.

