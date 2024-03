Basquete ou Luta Livre? Jogadores trocam socos durante partida da NBA; veja vídeo

Jabari Smith Jr., do Houston Rockets, e Kris Dunn, do Utah Jazz, foram expulsos

A partida da NBA entre Houston Rockets e Utah Jazz deu o que falar na noite do último sábado (23). O ala-pivô Jabari Smith Jr., do Houston Rockets, e o armador Kris Dunn, do Utah Jazz, trocaram socos e foram expulsos pela arbitragem.

No segundo quarto do jogo, os atletas começaram a discutir durante uma jogada. Antes da rápida intervenção dos árbitros, Smith e Dunn tentaram se agredir.

Vídeo: The Hoop Central

Pelas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver que os demais jogadores em quadra foram responsáveis por afastar os dois atletas.

“Para mim, assumo a responsabilidade pelas minhas ações e o que quer que a liga decida por mim, tenho que respeitar isso”, disse Dunn após o jogo, em entrevista à Associated Press.

Dentro de casa, no Toyota Center, no Texas, o Houston Rockets venceu o Utah Jazz por 147 a 119. A partida marcou o oitavo resultado positivo em sequência para o time comandado por Ime Udoka.

